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Kaynak: AA

Alman Donanmasının, İsrail yapımı Lora füze sisteminin atış testini Kuzey Atlantik’te başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Alman Donanması Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre test, İrlanda ile İzlanda arasındaki deniz bölgesinde gerçekleştirildi. Test kapsamında bölgeye iki Alman fırkateyni sevk edildi.

KAACK: DONANMA TARİHİNE GEÇTİK

Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Jan Christian Kaack, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik’te balistik bir füzenin başarılı şekilde fırlatılmasıyla donanma tarihinde önemli bir adım attıklarını söyledi.

Testin başarısından son derece memnun olduğunu belirten Kaack, Lora sisteminin Alman gemilerinden başarıyla kullanılabildiğini ifade etti. Kaack ayrıca füzenin olası menzilinin daha önce bilinen kapasitenin üzerinde olduğunu belirtti.

Kaack, testin Almanya ve müttefiklerinin savunma kapasitesi bakımından denizde caydırıcılık ve savunma hazırlığında “yeni bir sayfa” açtığını kaydetti.

LORA FÜZESİNİN MENZİLİ 500 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE

Balistik kısa menzilli füze sınıfında değerlendirilen Lora’nın menzilinin 500 kilometrenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Alman Donanmasının testin ardından füzenin tedarikiyle ilgili planlarını ilerletmesi bekleniyor.

LORA VE TAURUS ARASINDAKİ FARK NE?

Lora, Alman ordusunun envanterindeki 500 kilometrenin üzerinde menzile sahip Taurus seyir füzelerini tamamlayıcı bir sistem olarak değerlendiriliyor.

İki füze sisteminin çalışma biçimleri ise farklılık gösteriyor. Taurus, alçak irtifada araziyi takip ederek hedefe yaklaşabilen bir seyir füzesi olarak kullanılırken Lora, balistik uçuş profili izleyerek yüksek irtifaya çıkıyor ve ardından hedefe yöneliyor.