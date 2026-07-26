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Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in Çin pazarındaki elektrikli dönüşüm hamlesinde kritik bir süreç yaşanıyor. Markanın yerel pazar dinamiklerine uygun olarak aks mesafesini genişlettiği elektrikli CLA L modeli, ilk altı aylık satış performansıyla beklentileri karşılayamadı.

SATIŞ RAKAMLARI BEKLENTİLERİN ÇOK GERİSİNDE KALDI

2026 yılının ilk yarısına ilişkin veriler, CLA L modelinin pazardaki zayıf seyrini ortaya koydu. Altı aylık süreçte Çin genelinde sadece 627 adet araç teslimatı gerçekleştirilebildi. Ocak ayında 35, Şubat ayında ise yalnızca 21 adet satan model, Mart döneminde 358 adede ulaşsa da ilerleyen aylarda düşüşünü sürdürdü.

TEKNOLOJİK DONANIM TERCİHLERİ DEĞİŞTİRMEYE YETMEDİ

Teknik altyapısı bakımından oldukça donanımlı bir profil çizen CLA L; yeni MMA platformu, 800 volt mimarisi, MB.OS işletim sistemi ve Seviye 2+ sürüş destek teknolojilerine sahipti. Çin standartlarına (CLTC) göre 866 kilometreye varan menzil sunmasına rağmen araç, tüketici tercihlerini yönlendirmede yetersiz kaldı.

ÇİNLİ TEKNOLOJİ DEVLERİNİN GÖLGESİNDE KALDI

Yaşanan tablonun arkasında Çin otomotiv pazarında yerel markaların artan baskısı yer alıyor. BYD, Xiaomi ve Nio gibi yerel üreticilerin teknoloji ve fiyat avantajı sunması, Avrupalı premium markaların pazardaki payını daraltıyor. Beijing Benz Automotive Co. (BBAC) tesislerinde üretimin durdurulduğuna dair iddiaların ardından şirket açıklamada bulundu.

MERCEDES'TEN ÜRETİM AÇIKLAMASI

Haberlerin ardından Çinli yayın organı Beijing News'e açıklama yapan Mercedes yetkilileri, aracın üretiminin tamamen sonlandırılmadığını aktardı. Şirket, üretim hattındaki mevcut duraklamanın planlı yaz bakımı süreci kapsamında gerçekleştiğini duyurdu.