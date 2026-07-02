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Avrupa otomotiv endüstrisinin amiral gemisi konumundaki Volkswagen (VW), maliyet artışları ve elektrikli araç dönüşümünde yaşanan zorluklar nedeniyle tarihinin en kritik virajlarından birine girdi. Almanya'nın geleneksel "içeride üret, dünyaya ihraç et" sanayi modelinin tıkanma noktasına gelmesiyle birlikte, ekonomi dünyasından sarsıcı bir iddia ortaya atıldı. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW Kiel) Başkanı Prof. Dr. Moritz Schularick, mevcut ekonomik koşulların değişmemesi halinde Volkswagen'in uzun vadede Çinli bir otomobil üreticisi tarafından satın alınabileceğini, bu senaryodaki en güçlü adayın ise küresel elektrikli araç devi BYD olduğunu belirtti.

Schularick, Avrupa'nın elindeki büyük pazar gücünü bir pazarlık unsuru olarak kullanması gerektiğinin altını çizerek, Çinli markaların Avrupa'da araç satabilmesinin ancak yerel üretim yapmaları ve istihdamı korumaları şartına bağlanması gerektiğini savundu.

100 BİN KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA VE FABRİKA KAPATMA GÜNDEMDE

Alman ekonomistin bu çarpıcı öngörüsünün arka planında, Volkswagen yönetiminin masaya yatırdığı devasa tasarruf ve yeniden yapılanma taslakları yer alıyor. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, CEO Oliver Blume önderliğinde hazırlanan radikal kurtarma planı kapsamında, şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen 100 bin çalışanın işten çıkarılması ciddi şekilde değerlendiriliyor.

Bununla da sınırlı kalmayan tasarruf tedbirleri doğrultusunda, maliyet yükü yüksek olan Almanya'daki Hannover, Zwickau ve Emden fabrikaları ile Audi bünyesindeki Neckarsulm üretim tesisinin kapatılması riski bulunuyor. Ayrıca operasyonel hantallığı azaltmak adına mevcut 150 modelden oluşan ürün gamının 100'ün altına indirilmesi ve ana Volkswagen markasının gruptan tamamen müstakil bir yapıya dönüştürülmesi tartışılıyor.

FİNANSAL GÖSTERGELER ALARM VERİYOR

Şirketi bu derece sert önlemler almaya zorlayan ana etken, 2025 yılı verilerinde faaliyet kâr marjının yüzde 3 seviyelerine kadar gerilemesi ve küresel satışların durma noktasına gelmesi oldu. Özellikle en büyük pazarlardan biri olan Çin'de, yerel üreticilerin teknoloji ve fiyat avantajı karşısında pazar payı kaybeden VW, mali esnekliğini artırmak adına son olarak motor ve enerji teknolojileri şirketi Everllence'ın yüzde 51 hissesini 7,4 milyar avroya Bain Capital'e devretmişti.

AVRUPA İKİ SÜPER GÜÇ ARASINDA SIKIŞIYOR

Stanford Üniversitesi'nden ekonomi tarihçisi Niall Ferguson da geleneksel otomobil ihracat modelinin ömrünü tamamladığına dikkat çekerek Schularick'in analizlerine destek verdi. Ferguson, Avrupa'nın teknolojik ve endüstriyel bağımsızlığını hızla güvence altına alamaması durumunda, Çin ve ABD gibi iki dev güç arasında sıkışarak zamanla ekonomik etkisini yitireceği ve Avrupalı tüketicilerin kitleler halinde Çin menşeli araçlara yöneleceği uyarısında bulundu.

Otomotiv dünyasında deprem etkisi yaratan bu tasarruf planları ve stratejik hamleler, 9 Temmuz'da toplanacak olan Volkswagen Denetleme Kurulu toplantısında resmi olarak masaya yatırılacak.