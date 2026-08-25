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Kaynak: Haber Merkezi

Şirket bu adımla ana faaliyet alanlarına odaklanmayı hedeflerken, taraflar yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarında uzun vadeli stratejik işbirliği konusunda da anlaştı.

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, yönetim ve bilgi teknolojileri danışmanlık şirketi MHP'nin (Management- und IT-Beratung GmbH) tamamını Hindistan merkezli Tata Consultancy Services'e (TCS) satmak üzere anlaşmaya vardı.

FİNANSAL DETAYLAR AÇIKLANMADI

Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre taraflar satış sözleşmesini imzaladı. İşlemin önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenirken, satışın finansal detayları açıklanmadı.

Porsche, MHP satışının "Sportwagenschmiede35" adı verilen gelecek vizyonu kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Şirket, bu stratejiyle ana faaliyet alanlarına daha fazla odaklanmayı hedefliyor.

PORSCHE'DAN YENİDEN YAPILANMA ADIMLARI

CNBC-e'nin aktardığına göre Porsche, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında daha önce batarya üretimi, bir yazılım şirketinin faaliyetleri ve elektrikli bisiklet alanındaki çalışmalarını sonlandırmıştı.

MHP'nin satışının da şirketin kaynaklarını temel faaliyet alanlarına yönlendirme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTALLEŞMEDE İŞBİRLİĞİ

Porsche ile TCS, MHP satışının yanı sıra dijital çözümler ve yapay zekâ alanlarında uzun vadeli stratejik işbirliği yapma konusunda da anlaşmaya vardı.

Satış işleminin tamamlanmasının ardından MHP, Tata Grubu bünyesinde bağımsız marka ve danışmanlık şirketi olarak faaliyetlerini sürdürecek.

"MHP ŞİRKETİ"NİN 4 BİN 500'DEN FAZLA ÇALIŞANI BULUNUYOR

Merkezi Almanya'nın Ludwigsburg kentinde bulunan MHP'nin dünya genelinde 4 bin 500'den fazla çalışanı bulunuyor.

Şirket, 30 yılı aşkın süredir özellikle otomotiv ve imalat sektörlerinde bilgi teknolojileri dönüşümü alanında danışmanlık hizmeti veriyor.

MHP'nin satış sonrasında da Porsche'nin dijital dönüşüm çalışmalarındaki önemli iş ortaklarından biri olmaya devam etmesi bekleniyor.