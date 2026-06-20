Almanya'nın yüksek tirajlı yayın kuruluşlarından Bild gazetesi, 2026 yılına yönelik hazırladığı turizm analizinde Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına geniş yer ayırdı.
Alman devi seçti: Tatilde Avrupa’nın zirvesi Türkiye’de
Alman Bild gazetesi, 2026 yılı için hazırladığı “Türk Rivierası’nın En İyi 10 Oteli” seçkisinde Antalya’yı Avrupa’nın en güçlü tatil destinasyonları içerisinde gösterdi. Listede Maxx Royal Belek Golf Resort ilk sırada yer alırken, Türk turizminin prestijli otelleri kalitesiyle fark yarattı.Kaynak: Haber Merkezi
Gazetenin yayımladığı “Türk Rivierası’nın En İyi 10 Oteli” başlıklı değerlendirmede Antalya; yüksek hizmet kalitesi, güçlü konaklama altyapısı, geniş plajları ve her bütçeye hitap eden seçenekleriyle Avrupa’nın en öne çıkan tatil merkezlerinden biri olarak ilan edildi.
Bild gazetesinde yer alan analizde, Türk Rivierası’nın sunduğu yüksek kalite ve fiyat dengesi sayesinde Avrupa’daki pek çok rakip destinasyonu geride bıraktığı vurgulandı. Antalya'nın özellikle geniş kapsamlı "her şey dahil" konsepti, nitelikli kumsalları, aile dostu tesisleri ve dünya standartlarındaki lüks resort otelleriyle uluslararası seyahat pazarında rakiplerinden ayrıştığı ifade edildi.
Yapılan bu değerlendirme, kentin küresel ölçekteki cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi. Alman medyasının incelemesinde Antalya'nın Belek, Lara ve Side bölgelerine özel parantez açıldı:
Belek: Lüks resort otelleri ve gelişmiş golf turizmi olanaklarıyla listenin odağı oldu.
Lara: Şehir merkezi ve havalimanına yakınlığıyla sunduğu erişim kolaylığının yanı sıra uzun sahil şeridiyle dikkat çekti.
Side: Güçlü konaklama altyapısı, zengin aktiviteleri ve aile dostu yapısıyla seçkide kendine yer buldu.
Bild’in hazırladığı prestijli listenin birinci sırasına konumu, yüksek hizmet standartları, modern golf imkanları ve gastronomi deneyimiyle dikkat çeken Maxx Royal Belek Golf Resort yerleşti. Türk turizmini uluslararası arenada başarıyla temsil eden Rixos Premium Belek, Voyage Sorgun, Barut Hemera Side ve Mardan Palace gibi tanınmış markalar da "Türk Rivierası'nın En İyi 10 Oteli" sıralamasında ilk ona girmeyi başardı.
Haberde son olarak Antalya'nın geleneksel "deniz, kum ve güneş" turizm algısının çok ötesine geçtiği; golf, lüks konaklama ve aile turizminde küresel bir marka haline geldiği belirtildi. Destinasyon seçiminde ulaşım kolaylığı, plaj kalitesi ve misafir memnuniyetinin belirleyici rol oynadığı, Antalya'nın ise bu kriterlerin tamamında uluslararası cazibesini koruduğu aktarıldı.