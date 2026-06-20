Alman devi seçti: Tatilde Avrupa’nın zirvesi Türkiye’de

Haberde son olarak Antalya'nın geleneksel "deniz, kum ve güneş" turizm algısının çok ötesine geçtiği; golf, lüks konaklama ve aile turizminde küresel bir marka haline geldiği belirtildi. Destinasyon seçiminde ulaşım kolaylığı, plaj kalitesi ve misafir memnuniyetinin belirleyici rol oynadığı, Antalya'nın ise bu kriterlerin tamamında uluslararası cazibesini koruduğu aktarıldı.