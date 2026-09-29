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Kaynak: ANKA

Alman Birliği Günü'nün 36'ncı yıl dönümü, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Programa Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Almanya Devlet Bakanı Serap Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve çok sayıda davetli katıldı.

“TÜRKİYE'DEN BÜYÜK UMUTLARLA GELDİLER”

Wüst, Kuzey Ren-Vestfalya'nın refahında Türkiye'den Almanya'ya giden işçilerin önemli katkısı olduğunu belirterek, “Birçoğu Türkiye'den misafir işçi, öncü ve yanlarında az eşya ama büyük umutlar taşıyan gençler olarak gelmişti” dedi.

Kuzey Ren-Vestfalya'da Türk kökenli 1 milyon kişinin yaşadığını belirten Wüst, Türkiye ile eyalet arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekti.

TÜRKİYE-AB YAKINLAŞMASINA DESTEK

Almanya Devlet Bakanı Serap Güler, Alman Federal Hükümeti'nin Türkiye ile ortaklığı geliştirmek için çalıştığını söyledi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ise Almanya'nın Türkiye ile AB arasındaki yakınlaşmanın devamını desteklediğini belirtti. Sorg ayrıca Almanya'nın 2025'te 55 milyar avroluk hacimle Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade etti.

KACIR'DAN SANAYİ VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 52,3 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Kacır, Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinin gelecek dönemde daha güçlü sanayi ve teknoloji iş birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, iki ülkenin üretim ve tedarik zincirlerinin birbirine güçlü şekilde bağlı olduğuna dikkat çekti.