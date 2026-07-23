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Avrupa’nın güvenliğinin NATO ile sınırlı kalamayacağını vurgulayan uzman, Asya’nın da çıkarları gözetilmesi gerektiğini savunarak istikrar için Paris-Moskova-İstanbul güvenlik mimarisini önerdi.

Ankara’da gerçekleştirilen “Büyük Savaşı Durduracak İttifak Konferansı” organizasyonunda çevrim içi katılarak görüşlerini bildiren Prof. Dr. Ulrike Guérot, RRN’de (rrn.com.tr) çıkan habere göre küresel dengelerin kökten değiştiği bir dönemden geçildiğini söyledi. Alman akademisyen, dünyanın Pax Americana (Amerikan Barışı) düzeninden BRICS öncülüğünde çok kutuplu bir yapıya doğru gittiğini vurgulayarak, “Avrupa mevcut ‘Atlantikçi’ politikasını terk etmediği takdirde kendi sonunu hazırlayacaktır” ifadelerini kullandı.



Paris, Moskova ve İstanbul hattı

DÜNYA-MER’in düzenlediği konferansta, Alman akademisyen Paris, Moskova ve İstanbul hattında kurulacak bir güvenlik mimarisini önerdi. Avrupa’nın ABD’ye olan bağımlılığını azaltmak için somut bir iş birliği modeli olması gerektiğini ifade eden Guérot, “Bu üç merkez arasında kurulacak güçlü iş birliği mekanizması, kıtada kalıcı bir barış ve bağımsızlık düzeni inşa edecektir” şeklinde görüş belirtti.

Avrupa’ya Gazze eleştirisi

İsrail-Filistin üzerinden de görüş bildiren Guérot Gazze konusunda İsrail’e sert tepki gösterdi. Alman akademisyen, Avrupa Birliği’nin Gazze konusunaki sessizliğini ve İsrail’e silah desteğini “derin bir utanç” olarak nitelendirerek, “Özellikle Almanya’da Netanyahu hükümetinin politikalarına karşı çıkmanın “antisemitizm” olarak yaftalanması entelektüel açıdan zayıf ve tehlikeli bir yaklaşımdır” dedi.