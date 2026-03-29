Normal şartlarda her bahar göç eden allı turnalar, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Sel Kapanı Baraj Gölü’ne gelerek burada beslenir ve sonbahara kadar konaklardı. Ancak bu yıl ne allı turnalar ne de her yıl görülen pelikanlar ve diğer kuş türleri bölgede gözlemlendi.

Gölün su seviyesinin ciddi biçimde azalması, yalnızca kuşları değil, ekosistemin tamamını olumsuz etkiledi. Su çekilmesiyle birlikte göl tabanında küçük adacıklar oluştu. Bu durum, başta allı turnalar olmak üzere yüzlerce kuş türünün besin kaynaklarının azalmasına ve yaşam alanlarının tehdit altına girmesine neden oldu.

Bölgede vakit geçiren Sezgin Şahin de manzaradan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Önceki yıllarda arkadaşlarıyla birlikte buraya gelerek doğanın tadını çıkardıklarını belirten Şahin, gölün eski halinden eser kalmadığını söyledi.

“Burası iki yıl öncesine kadar tamamen doluydu ve insanların sıkça ziyaret ettiği bir yerdi. Her yıl çok sayıda kişi gelirdi, şimdi ise kimse yok. Göl oldukça çekilmiş, hatta neredeyse kurumuş durumda. Daha önce flamingolar, pelikanlar ve pek çok farklı kuş türü burada olurdu. Onları izlemek büyük keyifti. Bu yıl kuraklık nedeniyle gelmediklerini düşünüyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Yetkililerin bu duruma acilen çözüm bulması gerekiyor” dedi.