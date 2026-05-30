Erzincan’da sürdürülen karasal ve iç su ekosistemlerine yönelik biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmaları kapsamında takip edilen türler arasında yer alan turnalar, doğal yaşam alanları olan Ekşisu Sazlıkları’nda gözlemlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından, turna popülasyonunun korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Ulusal Turna Eylem Planı çerçevesinde Türkiye genelinde çeşitli koruma ve izleme faaliyetleri yürütülüyor.

Bu kapsamda, turnaların kuluçka, kışlama ve göç dönemlerinde kullandıkları konaklama alanlarını belirlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası’nda da saha incelemeleri gerçekleştirildi.

Göç, özlem ve gurbet temalarıyla halk türkülerine konu olan turnalar, sulak alanda beslenirken ve eşleriyle birlikte hareket ederken kayda alındı. Zaman zaman sergiledikleri uyumlu ve dikkat çekici davranışlar ise doğada görsel açıdan etkileyici anlar oluşturdu.

DKMP, Erzincan’da çekilen turna görüntülerini sosyal medya hesabından “Turnaların eğlenceli dansı doğaya ayrı bir renk kattı” notuyla paylaştı.