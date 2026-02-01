Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin’in Meksika macerası kısa sürdü. Yaz transfer döneminde Al-Ahli’den Club América’ya transfer olan Fransız futbolcu, kulüpten ayrıldı.

Kulüp, ağustos ayında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncunun takımdan resmen ayrıldığını duyurdu. Böylece Saint-Maximin’in Meksika serüveni sadece birkaç ay sürdü.

AYRILIK SONRASI AÇIKLAMA

Saint-Maximin, ayrılığın ardından yaptığı açıklamada kamuoyunun dikkatini çeken ifadeler kullandı. Fransız futbolcu, çocuklarının ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve ailesinin güvenliğinin kendisi için her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Nefret ve ayrımcılığa karşı net bir duruş sergileyen Saint-Maximin, çocuklarının saygı ve sevgiyle büyümesi için mücadele edeceğini belirtti. Futbolcu, tehditle korkutulamayacağını ve ailesini koruma konusundaki kararlılığını da sözlerine ekledi.

SAİNT-MAXİMİN’İN MESAJI

Saint-Maximin açıklamasında şunları söyledi:

"Sorun ten renginiz değil, düşüncelerinizin rengidir. Saldırıya uğramak benim için yeni değil, bunu öğrendim ve karşı koymayı biliyorum. Ama çocuklarımın hedef alınması asla kabul edilemez. Onları korumak, önceliğimdir. Onlar, geçmişleri veya ten renkleri ne olursa olsun saygı ve sevgi içinde büyümeli. Nefret ve ayrımcılığa toplumda yer yok. Çocuklarım, kendileri olabilecekleri bir dünyada büyümeli; bölmek ve yok etmek isteyenlerin cesaretine karşı her zaman duracağım. Beni korkutacak tek güç Tanrı’dır."