Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 2025-2026 Akademik Öğretim Yılı sonuna yaklaşılırken mezuniyet ve yemin törenleri de yapılmaya başlandı. ALKÜ Akseki Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı. Okulun bahçesinde düzenlenen törene Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Duran, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Akseki MYO Müdürü Öğr. Gör. Recep Baltacı, hayırsever Vehbi Güleç, ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Öğrenciler kep attı mezun oldu

Törende konuşan Kaymakam Yusuf Ilıca, Akseki’yi tercih ettikleri adına teşekkür ederek başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç konuşmasında öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Prof. Dr. Kılıç, "Üniversitemizde edindiğiniz bilgi ve deneyimlerin sizlere meslek hayatınızda önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayatınızın yeni döneminde başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Recep Baltacı da öğrencilerin emek ve azimle eğitim süreçlerini tamamladığını ifade ederek mezunları ve ailelerini tebrik etti. Konuşmaların ardından öğrenciler hep birlikte kep atarak mezun olmanın heyecanını yaşadılar. Tören toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.