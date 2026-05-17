Avrupa gıda piyasası, Almanya'dan gelen şok bir geri çağırma haberiyle çalkalanıyor. Alman bira üreticisi Kulmbacher Brauerei AG, popüler içeceklerinden “Mönchshof Natur Radler Blutorange” modelinde büyük bir etiketleme hatası yapıldığını itiraf etti. Şirket, "alkolsüz" ibaresiyle raflara dizilen bazı ürünlerin, aslında yüzde 2,5 oranında alkol barındırdığını açıklayarak acil koduyla toplatma kararı aldı. Alkol tüketmeyen, hamile olan, ilaç kullanan ya da dini nedenlerle alkolden uzak duran tüketiciler için ciddi bir risk oluşturan bu hata, Alman kamuoyunda geniş yankı buldu.

Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre skandal, 0,5 litrelik cam şişelerde satılan ürünün belirli parti serilerinde patlak verdi. Tüketiciyi yanıltan hatanın detayları ise oldukça çarpıcı: Hatalı üretilen şişelerin kapak etiketinde kocaman bir “%0,0 Alkohol” ifadesi yer alırken, şişenin arkasındaki küçük puntolu etikette ise ürünün aslında alkollü olduğu yazıyor.

Kulmbacher, geri çağırmadan etkilenen tehlikeli serilerin son tüketim tarihinin 28 Ocak 2027 olduğunu duyurdu. Tüketicilerin acilen kontrol etmesi gereken riskli parti numaraları ise şu şekilde açıklandı:

B1 03:08

B1 03:09

B1 03:10

Söz konusu hatalı ürünlerin Almanya genelinde yalnızca Bavyera, Mecklenburg-Vorpommern ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Yaşanan skandalın ardından bira devi, tüketicilere hayati bir çağrıda bulunarak ellerindeki bu seriye ait ürünleri kesinlikle tüketmemelerini istedi. Mağduriyeti gidermek adına, hatalı şişeleri satın alan vatandaşların en yakın satış noktasına giderek ürünleri iade edebileceği, iade esnasında kasa fişi gösterme zorunluluğu olmadan para iadesinin kesintisiz yapılacağı açıklandı.