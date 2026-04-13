Bolu’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde esrar ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi 3732. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri 14 GM 008 plakalı aracı durdurdu. Muharrem C. idaresindeki araçta yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Ekiplerin anonsu üzerine olay yerine trafik ve narkotik ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu da tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, alkolmetreyi üflememe ve çeşitli trafik ihlallerinden toplam 200 bin lira idari para cezası kesildi.

Narkotik ekiplerinin incelemelerinin ardından araç Beykoz Otoparkı'na çekildi. Gözaltına alınan Muharrem C. ise, işlemleri yapılmak üzere Bahçelievler Karakolu'na götürüldü.