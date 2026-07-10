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Kaynak: İHA

Bursa'da yapılan trafik uygulamasında enteresan anlar yaşandı. Alkolmetreye üfleten sürücü, alkollü çıkmayınca sevinçten yerinde duramadı.

Mudanya ilçesinde alkol denetimi yapan trafik polisleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçtan inen sürücü, alkolmetreye korkarak üfledi. Ölçüm sonucunda alkol çıkmayan sürücü, büyük sevinç yaşadı. Sonucun temiz çıkmasının ardından rahat bir nefes alan vatandaş, kameralara el sallayarak sevincini gösterdi. Yerinde duramayan sürücünün o anları ise çevredekiler tarafından gülümsemeyle izlendi.