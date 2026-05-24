Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsüne alkollü araç kullanmak ve modifiye nedeniyle toplam 40 bin TL ceza uygulandı.

Olay, Yeşil Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphe üzerine E.Ç. yönetimindeki 16 SON 66 plakalı otomobili durdurdu.

HEM ALKOLLÜ HEM MODİFİYELİ ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücünün 1.03 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca araçta mevzuata aykırı modifiye bulunduğu tespit edildi.

Sürücüye “alkollü araç kullanmak” ve “modifiye” suçlarından toplam 40 bin TL idari para cezası kesildi.

“SIKINTI YOK, DEVAM”

Ceza tutanaklarını alan sürücünün, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Sıkıntı yok, devam” diyerek karşılık vermesi dikkat çekti.

Öte yandan E.Ç. hakkında, 1.00 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.