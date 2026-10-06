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Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, geçtiğimiz aylarda Ataşehir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin trafik kontrolünde durduruldu. Yapılan kontrolde Aydın’ın 1.14 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ünlü rapçinin aynı zamanda sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Olayın ardından Aydın’a 23 bin 437 lira idari para cezası uygulandı ve kullandığı araç trafikten men edildi. Şarkıcı hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldı.

Dosyası "Seri Muhakeme Usulü" kapsamında değerlendirilen sanatçı hakkında, alkol oranının yüksek olması nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılarak 8 ay hapis cezası uygulanmasına karar verildi.

Seri muhakeme kapsamında yapılan yasal yarı oranındaki indirim sonrasında hapis cezası 4 aya düşürüldü. Aydın’ın adli sicil kaydı ve ekonomik durumu da değerlendirilerek söz konusu 4 aylık hapis cezası, 12 bin lira adli para cezasına çevrildi.