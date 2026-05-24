Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri meydanda durumundan şüphelendikleri B.A.’yı takibe aldı. Çalışmalar sırasında şüphelinin, alkollü olduğu değerlendirilen bir kişiye yardım etme bahanesiyle yaklaştığı ve bir süre yanında yürüdüğü tespit edildi.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Ekiplerin takibi sırasında B.A.’nın, mağdurun mont cebinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu Güven Timleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çalındığı belirlenen cep telefonu ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.