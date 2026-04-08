Adıyaman’ın Besni ilçesinde alkol denetimine takılan bir sürücü, polis ekiplerine zorluk çıkarınca sürücüye uygulanan 920 bin TL'lik idari para cezası ve aracın 240 gün trafikten men edilmesi, bölgedeki en yüksek trafik cezalarından biri olarak kayıtlara geçti.

DENETİMDE GERGİNLİK: MUKAVEMET GÖSTERDİ

Besni ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında durdurulan Ö.B. isimli sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. İşlemler sırasında polis ekipleriyle tartışmaya giren ve görevli memurlara mukavemet gösteren sürücü, durumu hem adli hem de idari açıdan içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

HEM CEZA YAĞDI HEM ARAÇ MEN EDİLDİ

Sürücünün sergilediği tutum ve ihlaller zinciri sonrası yetkililer taviz vermedi. Sürücüye farklı kalemlerden toplamda yaklaşık 920 bin TL idari para cezası kesildi. Söz konusu araç, ekipler tarafından çekilerek 240 gün (yaklaşık 8 ay) süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan sürücü Ö.B., "görevli memura mukavemet" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi.

Emniyet yetkilileri özellikle alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarına aykırı hareket edenlere yönelik caydırıcı cezaların tavizsiz uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.