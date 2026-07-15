Alkollü sürücünün yalanı patladı: Gerçek ortaya çıkınca polisin elinde kaçtı

Bu kez de alkolmetreye üflemeyi reddeden O.K. kaçtı. Polis, O.K.’ye ‘Alkol testini reddetmek’ suçundan 150 bin TL ceza uygulayıp, ehliyetine 5 yıl el koydu. Çekiciyle otoparka götürülen araç, trafikten menedildi.