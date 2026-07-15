Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Alkollü sürücünün yalanı patladı: Gerçek ortaya çıkınca polisin elinde kaçtı

Alkollü sürücünün yalanı patladı: Gerçek ortaya çıkınca polisin elinde kaçtı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde alkollü bir cip sürücünün planını bozdu. Kaza sonra olay yerinde kaçarak bir arkadaşını devreye soktu. Polis, kamera kayıtlarına bakarak direksiyondaki kişinin kendisi olduğunu belirledi. Bu seferde alkometreyi üflemeden kaçtı

Kaynak: DHA
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Alkollü sürücünün yalanı patladı: Gerçek ortaya çıkınca polisin elinde kaçtı - Resim: 1

Kayseri'de refüje çıkan cipin sürücüsü O.K., kaza sırasında aracı başkasının kullandığını söyledi. Kamera görüntülerinden cipi kendisinin kullandığı tespit edilen O.K., bu kez alkolmetreyi üflemeyi reddedip kaçtı.

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Alkollü sürücünün yalanı patladı: Gerçek ortaya çıkınca polisin elinde kaçtı - Resim: 2
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Alkollü sürücünün yalanı patladı: Gerçek ortaya çıkınca polisin elinde kaçtı - Resim: 3

O.K.'nin, kazadan sonra aradığı arkadaşı bölgeye gelip, polislere aracı kendisinin kullandığını söyledi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, cipi O.K.'nin kullandığı tespit etti.

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Alkollü sürücünün yalanı patladı: Gerçek ortaya çıkınca polisin elinde kaçtı - Resim: 4

Bu kez de alkolmetreye üflemeyi reddeden O.K. kaçtı. Polis, O.K.’ye ‘Alkol testini reddetmek’ suçundan 150 bin TL ceza uygulayıp, ehliyetine 5 yıl el koydu. Çekiciyle otoparka götürülen araç, trafikten menedildi.

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Alkollü sürücünün yalanı patladı: Gerçek ortaya çıkınca polisin elinde kaçtı - Resim: 5
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Alkollü sürücünün yalanı patladı: Gerçek ortaya çıkınca polisin elinde kaçtı - Resim: 6
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