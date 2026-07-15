Kayseri'de refüje çıkan cipin sürücüsü O.K., kaza sırasında aracı başkasının kullandığını söyledi. Kamera görüntülerinden cipi kendisinin kullandığı tespit edilen O.K., bu kez alkolmetreyi üflemeyi reddedip kaçtı.
Alkollü sürücünün yalanı patladı: Gerçek ortaya çıkınca polisin elinde kaçtı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde alkollü bir cip sürücünün planını bozdu. Kaza sonra olay yerinde kaçarak bir arkadaşını devreye soktu. Polis, kamera kayıtlarına bakarak direksiyondaki kişinin kendisi olduğunu belirledi. Bu seferde alkometreyi üflemeden kaçtıKaynak: DHA
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O.K.'nin, kazadan sonra aradığı arkadaşı bölgeye gelip, polislere aracı kendisinin kullandığını söyledi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, cipi O.K.'nin kullandığı tespit etti.
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Bu kez de alkolmetreye üflemeyi reddeden O.K. kaçtı. Polis, O.K.’ye ‘Alkol testini reddetmek’ suçundan 150 bin TL ceza uygulayıp, ehliyetine 5 yıl el koydu. Çekiciyle otoparka götürülen araç, trafikten menedildi.
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