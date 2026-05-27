Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, takla atan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatsa yönünden Ünye şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Mustafa U. yönetimindeki 52 FM 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı.
Araçta sıkıştı
Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan otomobilde sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü Mustafa U. ile hafif ticari araçta bulunan Muharrem K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tali yollardan sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan otomobil sürücüsü Mustafa U.’nun 0.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.