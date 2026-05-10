Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza, Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda K. yönetimindeki 01 AHK 907 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.Ç. idaresindeki 01 RE 781 plakalı otomobil çarpıştı.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla önce Kozan Devlet Hastanesi’ne, ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü A.Ç.Ç.’nin 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.