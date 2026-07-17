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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden Serhan Kayatürk'ün annesi Hülya Büyükyolaçan, kazanın ardından yaşadığı acıyı anlattı. Kazada yaralanan anne, sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.

AKŞAM YEMEĞİNDEN DÖNERKEN FACİA YAŞANDI

Olay, 4 Temmuz'da Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Seyhan ilçesinde yaşayan Serhan Kayatürk, annesi Hülya Büyükyolaçan ile birlikte kızının evinde akşam yemeği yedikten sonra üç tekerlekli elektrikli bisikletle evlerine dönmek üzere yola çıktı.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Mahmut G. (27) yönetimindeki otomobil, elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada anne ve kızı ağır yaralandı.

KIZI HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜ KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Serhan Kayatürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kazadan yaklaşık 4 saat sonra yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Mahmut G., yaklaşık 16 saat sonra polise teslim oldu. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Mahmut G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

"BİZİM HİÇBİR SUÇUMUZ YOKTU"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Hülya Büyükyolaçan, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

"Biz kendi yolumuzda yavaş yavaş gidiyorduk. Bizim hiçbir suçumuz yoktu. Sürücünün alkollü olduğunu sonradan öğrendim. Allah'ın adaleti vardır ama sürücünün cezasını çekmesini istiyorum."

Kazada daha önce platin takılan bacağının yeniden kırıldığını belirten Büyükyolaçan, yaklaşık 2 ay alçıda kalacağını söyledi.