Alkollü sürücüler suçu birbirine attı: Ayırmak yine polise düştü

Polis ekiplerine ifade veren Fahrettin A., “Ben 2 kez alkollü yakalandım. Tekrar olmasın diye kaçtım” dedi. Bir süre sonra Fahrettin A., aracı kendisinin kullandığını kabul ederek alkol testine girdi. Yapılan kontrolde Fahrettin A.’nın 2,08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan incelemede Fahrettin A.’nın daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu belirlendi.