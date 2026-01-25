Kaza Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta meydana geldi. 22 yaşındaki Aytuğ S. idaresindeki Tofaş marka otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yol kenarında park halindeki Tır'a bağlı dorseye ok gibi saplandı. Demir yığınına dönen otomobil sürücüsü Aytuğ S. ile yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Yağmur P. ağır yalandı.

Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yağmur P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil içinden olay yeri inceleme ekipleri alkol şişelerini delil torbasına koyması dikkat çekti.

Demir yığınına dönen otomobil çekici yardımı ile Tır'ın dorsesinin altından çıkarılarak otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.