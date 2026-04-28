Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, alkollü bir sürücünün idaresindeki otomobil ile elektrikli scooterın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Güvercinada Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hidayet Kaya Karaçobanım (47) idaresindeki 09 ARE 252 plakalı elektrikli scooter, kendi şeridinde seyir halindeyken; karşı yönden gelen M.E. (34) yönetimindeki 06 CAR 476 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle talihsiz scooter sürücüsü havada taklalar atarak metrelerce uzağa savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaçobanım, burada doktorların yoğun çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.E.’nin yapılan alkol testinde 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın dehşetini gözler önüne serdi. Kayıtlarda, otomobilin scooter ile çarpışma anı ve sürücünün yola savrulduğu şiddetli darbe anları yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.