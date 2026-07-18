Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, E.E. isimli sürücü kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüje girdi.

Alkollü sürücü caddeyi birbirine kattı: Tabelaya çarparak durabildi - Resim : 1

ARACIN TEKERLEKLERİ YERİNDEN ÇIKTI!

Refüjdeki tabelayı deviren otomobilin sol tekerlekleri, kazanın etkisiyle yerinden çıktı. Meydana gelen kazada, araç hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı.

Alkollü sürücü caddeyi birbirine kattı: Tabelaya çarparak durabildi - Resim : 2

77 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI!

Çevrede bulunan vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan arabaya çarpmamaya çalışırken kazayı yaptığını iddia etti. Polis ekiplerince yapılan testte 77 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

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