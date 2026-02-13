Olay gece yarısı Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, alkol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 06 BAN 127 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen G.G. (30) isimli sürücüye alkol metre üfleten ekipler yapılan ölçümde sürücünün 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine sürücünün ehliyetine 6 ay el koyan trafik ekipleri öte yandan 11 bin 626 lira da idari para cezası kesti. İşlemleri tamamlanan kadın sürücünün aracı olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.