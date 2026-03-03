Eskişehir'de alkollü bir sürücü polisin dur ihtiyarına uymayınca yakalanarak gözaltına alındı. Kaçma kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücüye 340 bin TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre; Emek Mahallesi Tarih Bulvarı üzerinde yapılan trafik denetiminde polisin 'dur' ikazına uymayan 26 ND 743 plakalı otomobil, kaçmaya başladı.

TERS KELEPÇE YAPILDI

Araç, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından kovalamaca sonucunda Oktay Rıfat Caddesi'nde durduruldu.

Sürücü T.Ş.'nin 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine mukavemet gösterdiği söylenen 22 yaşındaki sürücü T.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan yakını 52 yaşındaki S.Ş., ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Araç sürücüsüne, 'Polisin dur ikazına uymamak', ‘Alkollü araç kullanmak' ve 'Hızlı şerit değiştirmek' suçları kapsamında 340 bin lira para cezası yazıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 10 ay el konulurken, aracı 4 ay bağlanarak otoparka çekildi.