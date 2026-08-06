Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi

Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi

Adana'da bir kişi parkta gözüne kestirdiği motosikletin anahtarını kırdıktan sonra düz kontak yapıp gezintide iken polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde ‘Alkolüydüm, eve gitmek için çaldım. Gerisini hatırlamıyorum dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi - Resim: 1

Adana’da parkta gözüne kestirdiği motosikletin gidon kilidini ayağıyla kırıp düz kontak yaparak çalan H.U. (23), motosikletle gezerken yakalandı. Şüpheli ifadesinde, "Alkollüydüm, eve gitmek için motosikleti çaldım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

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Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi - Resim: 2

Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen H.U., parkta gözüne kestirdiği motosikletin yanına gelip çevreyi kontrol ettikten sonra gidon kilidini kırmaya çalıştı.

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Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi - Resim: 3
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Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi - Resim: 4

Şüpheli, gidon kilidini ayağıyla kırdığı motosikleti düz kontak yaparak çalıştırıp bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi - Resim: 5

Motosikletin çalındığı ihbarıyla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi.

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Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi - Resim: 6

Ekipler, H.U.'yu çaldığı motosikletle Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde gezerken yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm, eve gitmek için motosikleti çaldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" diyen H.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi - Resim: 7
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Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi - Resim: 8
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