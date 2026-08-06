Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi

Ekipler, H.U.'yu çaldığı motosikletle Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde gezerken yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm, eve gitmek için motosikleti çaldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" diyen H.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.