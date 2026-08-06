Adana’da parkta gözüne kestirdiği motosikletin gidon kilidini ayağıyla kırıp düz kontak yaparak çalan H.U. (23), motosikletle gezerken yakalandı. Şüpheli ifadesinde, "Alkollüydüm, eve gitmek için motosikleti çaldım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
Alkollü hırsızın pişkinliği: Geceyi parkta, günü karakolda bitirdi
Adana'da bir kişi parkta gözüne kestirdiği motosikletin anahtarını kırdıktan sonra düz kontak yapıp gezintide iken polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde ‘Alkolüydüm, eve gitmek için çaldım. Gerisini hatırlamıyorum dediği öğrenildi.Kaynak: DHA
Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen H.U., parkta gözüne kestirdiği motosikletin yanına gelip çevreyi kontrol ettikten sonra gidon kilidini kırmaya çalıştı.
Şüpheli, gidon kilidini ayağıyla kırdığı motosikleti düz kontak yaparak çalıştırıp bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Motosikletin çalındığı ihbarıyla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi.
Ekipler, H.U.'yu çaldığı motosikletle Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde gezerken yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm, eve gitmek için motosikleti çaldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" diyen H.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.