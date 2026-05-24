Aksaray’da alkollü şekilde trafiğe çıkan genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobiliyle apartman bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Batuhan A., alkol aldıktan sonra 68 DN 307 plakalı otomobiliyle trafiğe çıktı. Bir süre sonra direksiyon kontrolünü kaybeden genç sürücünün kullandığı araç kaldırıma çıkarak apartmanın bahçe duvarına çarpıp durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan alkol kontrolünde aday sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu tespit edildi.

EHLİYETİ SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından genç sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, aday sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği öğrenildi. Trafikten men edilen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Hakkında adli işlem başlatılan sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.