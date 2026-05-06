Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mert Ş. idaresindeki motosiklet ile Kerim D.’nin kullandığı bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bisiklet devrilirken, sürücüsü Kerim D. yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsünün 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kerim D.’ye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulandı.