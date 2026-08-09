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Kaynak: DHA

Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Kartaltepe Sokak’ta 3 katlı binanın zemin katında oturan evli ve 2 çocuk babası Niyazi Akkurt, arkadaşlarıyla bir parkta buluşup alkol içti. Arkadaşlarının yanından ayrılan Akkurt, yürüyerek giderken evine 200 metre mesafede Adalet Ağaoğlu Sokak’ta fenalaşarak yere yığıldı. Yarı baygın haldeki Akkurt’a yardıma gelen çevredekiler, battaniye ile evin önüne taşıdı. Evin önüne geldiklerinde Akkurt’un hareketsiz olduğunu ve tepki vermediğini fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi, Akkurt’un ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akkurt’un cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Akkurt’un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.(DHA)