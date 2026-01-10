Hiç içki içmedi, sarhoşluk belirtileri yaşadı

ABD’de yaşayan emekli bir deniz piyadesinin yaşadıkları, doktorları bile şaşkına çevirdi. Uzun süre boyunca hiç alkol tüketmediği halde sarhoşluk belirtileri gösteren adamın, aslında kendi vücudu tarafından “alkollendiği” ortaya çıktı.

Nedeni bağırsaklarda saklıydı

Yapılan incelemelerde, adamın bağırsaklarında bulunan bazı bakterilerin tüketilen gıdaları alkole dönüştürdüğü belirlendi. Tıpta nadir görülen bu durum, “auto-brewery sendromu” olarak adlandırılıyor. Sendrom, kişinin farkında olmadan kandaki alkol seviyesinin yükselmesine neden oluyor.

Günlük hayatı kabusa döndü

Bu durum emekli askerin hem günlük yaşamını hem de sosyal ilişkilerini ciddi şekilde etkiledi. Sürekli baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve sarhoşluk hissi yaşayan adam, uzun süre yaşadıklarına anlam veremedi. İlk aşamada uygulanan diyet ve ilaç tedavileri ise beklenen etkiyi göstermedi.

Alışılmadık ama etkili çözüm

Doktorlar son çare olarak dışkı nakli yöntemine başvurdu. Sağlıklı bir bireyden alınan bağırsak florası hastaya aktarılırken, zararlı bakterilerin yerini sağlıklı mikroorganizmaların alması hedeflendi.

Tedaviyle birlikte her şey değişti

Uygulamanın ardından bağırsak dengesi yeniden sağlandı. Alkol üretimi durdu, sarhoşluk belirtileri tamamen ortadan kayboldu. Emekli deniz piyadesi, uzun bir aradan sonra ilk kez kendini gerçekten sağlıklı hissettiğini ifade etti.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, son derece nadir görülse de bu sendromun, açıklanamayan sarhoşluk hissi yaşayan kişilerde mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.