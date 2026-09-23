Alkin kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı: 1 yılda 200 kat vurgun

Hisse alım satım işlemlerine dahil olmadığını belirten Alkin, bu işlemlerin şirketin ilgili ekibi tarafından yürütüldüğünü söyledi. Kendi sorumluluğunun ise “riskin erken saptanması” komitesinin çalışmalarını yürütmek olduğunu ifade etti.