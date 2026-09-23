İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Kerem Alkin ve Emre Alkin’in ifadeleri dosyaya yansıdı.
Alkin kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı: 1 yılda 200 kat vurgun
Fon kriziyle isimleri gündeme gelen Kerem Alkin ve Emre Alkin’in ifadeleri medyaya yansıdı. İki kardeş, geçmişte TERA Grubu’nda bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapıyordu.Kaynak: Haber Merkezi
Tera Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan iki kardeş, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
Savcılık, Alkin kardeşlere Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar TL seviyesinde bulunan piyasa değerinin bir yıl içinde 280 milyar TL’ye çıkmasının gerekçesini sordu.
Emre Alkin, holdingin büyümesinin iştirak şirketlerinin de değer kazanacağı yönünde bir algı yaratmış olabileceğini belirtti.
Alkin, Tera Yatırım’ın borsa tarafındaki gelişmeleri konusunda ise doğrudan bilgi sahibi olmadığını ifade etti.
Kerem Alkin, hisseler ve fonlarda gerçekleştirilen işlemlerde kimlerin yatırım yaptığının veya satış gerçekleştirdiğinin SPK raporları üzerinden daha net anlaşılabileceğini söyledi.
Piyasa değerindeki yükselişe ilişkin değerlendirmesinde ise Alkin, arz ve talep dengesine dikkat çekti.
Mayıs 2025'te Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu belirten Kerem Alkin, yaklaşık 16 ay süren görev döneminde yönetim kurulunun yanlış hatırlamıyorsa yalnızca üç toplantı yaptığını ifade etti.
Toplantıların gerçekleştirilememesinin nedenini Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in yoğunluğuyla açıkladı.
Alkin, hisse işlemlerinin şirket bünyesindeki ilgili ekipler tarafından yürütüldüğünü belirtti.
Alkin, 18 Eylül 2026’da görevinden ayrıldığını söyledi. İstifa gerekçesini ise iki ayrı dekanlık görevi ile Gayrettepe Yerleşkesi’ndeki bina sorumluluğu olarak açıkladı.
Alkin, kardeşi Emre Alkin ile aynı dönemde istifa etmeleri ve sonrasında şirkette fon krizinin yaşanması arasında bağlantı bulunup bulunmadığı sorusuna, iki durumun birbirinden bağımsız gerçekleştiği yanıtını verdi.
Hisse alım satım işlemlerine dahil olmadığını belirten Alkin, bu işlemlerin şirketin ilgili ekibi tarafından yürütüldüğünü söyledi. Kendi sorumluluğunun ise “riskin erken saptanması” komitesinin çalışmalarını yürütmek olduğunu ifade etti.
Bu kapsamda raporlar hazırladığını belirten Alkin, 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin 54 sayfalık bir rapor düzenlediğini söyledi.
Alkin ayrıca kendisinin ve çekirdek ailesinin borsa, sermaye piyasası veya fonlarda yatırım yapmadığını belirtti.
Tutanağa göre Alkin’in avukatları da müvekkillerinin şirket bünyesindeki borsa işlemleri üzerinde yetkisinin bulunmadığını savundu.
Savunmada ayrıca Alkin’in görev süresinde hazırladığı raporlarda, fonlardan toplu para çıkışı yaşanması halinde şirketin sorun yaşayabileceğine ilişkin uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) talimatıyla 7 şirkete ait 131 fonda alım satım işlemleri durdurulurken tasfiye süreci başlatıldı.
Yaklaşık 900 milyar liralık varlık ile 500 bini aşkın yatırımcıyı ilgilendiren süreçte, geri ödemelerin nasıl gerçekleşeceği merak konusu oldu.
SPK, 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören bazı fonların alım satım işlemlerini durdurmuştu.