Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in görüşmede, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Cumhurbaşkanımıza, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti."