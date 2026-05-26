İnternette dolaşırken beğendiğiniz bir ayakkabıyı almak için sekme sekme gezdiğiniz, uzun üyelik formlarıyla uğraştığınız günleri unutun.

Yeni dönemde Google, oyunu tamamen değiştiriyor. Geçen ay duyurulan Evrensel Ticaret Protokolü (UCP) ve Evrensel Sepet altyapısı resmen canlıya alındı.

Arama motorundan, Haritalar'dan, YouTube videolarından ya da Gemini'den ayrılmadan alışveriş yapma fikri gerçeğe dönüştü.

Sistemin kalbinde Google Pay yatıyor.

Kredi kartı bilgisi girmekle uğraşmıyorsunuz. YouTube'da en sevdiğiniz makyaj kanalını izlediğinizi düşünün. Ekranda beliren Sephora veya Fenty ürününe gözünüz takılıyor.

Videoyu durdurmaya gerek duymadan farklı bir e-ticaret sitesine gitmeden doğrudan arama ekranı üzerinden Google Pay aracılığıyla tek tıkla siparişi tamamlıyorsunuz.

Cüzdanınız tamamen dijitalleşip sörf yaptığınız ekrana entegre oluyor. Ortada inanılmaz bir hız var.

Gelişmeler perakende sektörüyle kısıtlı kalmıyor.

Sokaklarda gezinirken harita üzerinden anında yemek siparişi verebilir, yapay zekâ asistanı Gemini ile sohbet ederken saniyeler içinde otel rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.

Ödemelerin tümü yine Google Pay altyapısıyla arka planda kolayca halloluyor. Her şey tek bir ekranda, parmaklarınızın ucunda çözülüyor.

Sisteme ilk entegre olan markalar devler liginden. Nike, Target, Ulta Beauty, Walmart, Wayfair ve Shopify altyapısındaki Steve Madden gibi isimler yepyeni deneyimin öncüsü konumundalar.

Firmalar için vitrin kavramı kökünden değişiyor. Geleneksel e-ticaret siteleri yavaş yavaş devasa sanal mağazalardan ziyade arka plan depolarına dönüşme potansiyeli taşıyor.

Tüketici cephesinde her şey saniyeler içinde olup bitiyor. Beğeniyorsunuz, Google Pay ile tıklıyorsunuz, alıyorsunuz ve hayatınıza kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.

İnsanı yormayan pürüzsüz bir teknoloji kapımızı çalıyor.

