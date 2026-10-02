Geleneksel vitrin gezmelerinin yerini ekran kaydırmaları alalı epey vakit geçti. Dijital mağazalarda yanımıza yepyeni bir yol arkadaşı katıldı.

Arkadaşımızın adı: Yapay zekâ!..

E-ticaret dünyasında kullanıcıların hatırı sayılır bir kısmı özellikle de sepetini tıka basa dolduran yoğun alıcıların yüzde 73’ü alışveriş turlarında algoritmalardan fikir alıyor.

Fevad ve KPMG raporunun ortaya koyduğu tablo son derece ilgi çekici. Tüketiciler araştırma yükünü seve seve makineye devrediyorlar.

Satın alma öncesi ürün kıyaslarken asistanlara duyulan güven fena sayılmaz. Yüzde 47 seviyelerinde geziyor. İş ödeme adımına elin cebe gitmesine gelince renk aniden değişiyor.

Kredi kartı numarası girileceği an o tatlı sohbet yerini şüpheye bırakıyor; güven bir anda yüzde 30’lara geriliyor. Kimse parasının kontrolünü kod satırlarına teslim etmek istemiyor.

Amerikalı perakendecilerin verileri de benzer şekilde.

2026'nın ilk çeyreğinde e-ticaret sitelerine yapay zekâdan gelen trafik yüzde 393 gibi akıl almaz bir hızla büyümüş. İnsanların yüzde 76'sı yeni bir şeyler keşfetmek niyetiyle akıllı sohbet robotlarına danışıyor.

Ne var ki “önerilere tamamen güveniyorum” diyenlerin oranı yüzde 11 gibi minicik bir dilimde kalıyor. Üstelik her üç kişiden biri makinenin aklına uyup aldığı üründen bin pişman.

Pişmanlık listesinin zirvesinde elektronik eşyalar yer alırken, giyim, ayakkabı, güzellik ve kişisel bakım ürünleri onu takip ediyor. Makineye “Bana en iyi telefonu bul” diyoruz, kargo gelince kutuya bakıp iç geçiriyoruz.

Peki neden algoritmaya sırtımızı tam anlamıyla yaslayamıyoruz? Dolandırılmaktan korkuyoruz da ondan…

Tüketicilerin yarısından fazlası yapay zekânın kendilerini sahte bir satıcıya veya doğrudan bir tuzağa yönlendirmesinden aşırı derecede endişe duyuyor. Tüketici zihnindeki şüphe tek bir endişeyle sınırlı kalmıyor.

Kullanıcıların yüzde 53'ü şirketlerin yapay zekâ tavsiyelerini kendi lehlerine manipüle ettiğine, satışları artırmak veya rakipten müşteri çalmak adına bilerek yanıltıcı bilgiler ürettirdiğine inanıyorlar.

Hal böyle olunca tavsiyeleri teyit etme ihtiyacı doğuyor. İnsanların yüzde 75'i botların verdiği aklı fırsat buldukça kendi yöntemleriyle doğrulama yoluna gidiyor.

Bir nevi asistanın yaptığı işi arkasından gizlice kontrol eden şüpheci patronlar gibiyiz.

KPMG Fransa ortağı François Xavier Leroux'nun sözleri yeni dönemin ruhunu kusursuz özetliyor: Hedef tek bir tıklama koparmak olmaktan çıktı, doğrudan yapay zekânın tavsiye ettiği o daracık listeye girmek asıl hedef haline geldi. Markalar, makinenin gözüne girmek için kıyasıya bir yarış içinde.

E-ticaret platformları tüketiciyle bağ kurmak adına yapay zekanın ötesinde tanıdık yollara da başvuruyor. Hepsiburada ve Kazakistan merkezli Kaspi’nin yönetim kurulu başkanı Mikheil Lomtadze, Kazakistan’da çekilen fantastik bir reklam filminde efsanevi aktör Jackie Chan ile kamera karşısına geçti.

Kampanyada “Zhakezhan” adını alan Jackie Chan, ülkede sıradan bir hayat süren ve Kaspi hizmetlerinden faydalanan bir karakteri canlandırıyor. Şirketler algoritmaları eğitirken, bir yandan da tanıdık sevilen insan yüzleriyle tüketiciye bizden biri hissini vermeye çalışıyor.

Kodlara güvenmekte zorlanan alışveriş tutkunlarını güler yüzlü bir Hollywood yıldızıyla ikna etme çabası son derece zekice görünüyor.

Tüketiciler tarafında temkinli bir kabulleniş var. Yorucu arama motoru gezintilerini, düzinelerce sekme açıp ürün karşılaştırma zahmetini robota ihale ediyoruz.

Zira zamanımız çok kıymetli. Gelgelelim işin ucunda para, güvenlik, elektronik aletin bozuk çıkma ihtimali veya o pahalı tişörtün bedene uymaması gibi dertler olunca son kararı yine kendi insan aklımızla, kendi gözümüzle vermek istiyoruz.

Makineye vitrin dizdiriyoruz, cüzdanı kendimiz saklıyoruz.