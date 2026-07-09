Bağcılar’da akaryakıt istasyonunun içindeki markette alışveriş yapan kadın sürücü, aracına bindiği sırada otomobiliyle markete daldı. Kazada yaralanan 1 müşteri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alışveriş yaparken kabusu yaşadı: Bağcılar’da istasyon marketinde feci kaza
Bağcılar’da akaryakıt istasyonunun marketine dalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi; alışveriş yaparken kazanın ortasında kalan bir müşteri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: DHA
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Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda aracını yıkadıktan sonra marketin önüne park ederek alışveriş yapan kadın sürücü, yeniden direksiyon başına geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği 34 ML 3521 plakalı otomobiliyle markete daldı.
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Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından marketten çıkarılırken, iş yerinde ise hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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