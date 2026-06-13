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Delek, Özgür Özel'in ekibinin CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceği söyledi.

"YARGITAY KARARI ÇIKMAZSA YENİ PARTİ İÇİN DÜĞMEYE BASILACAK"

Delek, Özgür Özel'e yakın çevrelerden edindiği bilgileri aktararak, adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'dan kesin bir karar çıkmaması halinde yeni parti seçeneğinin devreye alınacağını iddia etti.

"Özel çevresinden edindiğim bilgiye göre, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatile kadar Yargıtay kararı kesinleşmezse yeni parti için düğmeye basılacak."

Yazıda, Özel'in kamuoyuna "sonuna kadar mücadele edeceğiz" mesajı vermesine rağmen parti kurma seçeneğinin masada tutulduğu öne sürüldü.

"KILIÇDAROĞLU GÖNDERMİYOR, AYRILIĞA ZORLUYOR"

Delek'e göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan bir tasfiye görüntüsü vermek istemiyor. Ancak grup başkanvekillerinin görevden alınması ve olası ihraç süreçleriyle Özel'i ayrılmaya zorlayan bir strateji izliyor.

Yazıda şu değerlendirme dikkat çekti:

BAHÇELİ DETAYI: "ÖZEL, MHP LİDERİNİN SİNYALLERİNİ İZLİYOR"

Delek'in yazısındaki bir diğer dikkat çekici bölüm ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasındaki siyasi ilişkiye yönelik değerlendirmeler oldu.

Yazıda, Bahçeli'nin son dönemde yaptığı "Yargıtay kararını bekle" çağrılarının ardından Özel'in söyleminde değişiklik yaşandığı öne sürüldü.

Delek, Özel'in Bahçeli'ye yönelik tavrını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Kriz anında Bahçeli'nin sinyallerini pusulası gibi izleyen bir lider görüntüsü veriyor."

"YARGIYA GÜVENMİYOR AMA YARGITAY'DAN UMUT BEKLİYOR"

Köşe yazısında en sert eleştirilerden biri ise Özgür Özel'in yargıya ilişkin söylemlerine yönelik oldu.

Delek, Özel'in mutlak butlan kararını siyasi bir operasyon olarak tanımladığını, yargının bağımsız olmadığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatarak buna rağmen Yargıtay kararını beklemesini çelişki olarak değerlendirdi.

"Saray'ın tamamen kontrolünde olduğunu iddia ettiği bir yargı sisteminden medet umuyor. Bu ya söylemde tutarsızlık ya siyasette acemilik."

"ZAMAN ÖZEL'İN ALEYHİNE İŞLİYOR"

Yazının genelinde, CHP'deki belirsizliğin uzamasının Özgür Özel'in siyasi pozisyonunu zayıflattığı görüşü öne çıktı. Delek, bekleme stratejisinin Özel'e herhangi bir kazanım sağlamadığını savunurken, "Bahçeli’nin “bekle” demesi Özel’e ne kazandırdı? Hiçbir şey. Ama Özel’in “Devlet Bey” nezaketi Bahçeli’ye bir şey kazandırdı: muhalefet liderini Yargıtay koridorunda bekleten bir siyasi aktör görüntüsü."dedi ve sürecin sonunda yeni parti seçeneğinin daha güçlü bir ihtimal haline gelebileceğini ileri sürdü.