Karaköy’de gerçekleştirilen kutlamada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varol, eşinin yeni görünümüne alışmakta zorlandığını açıkça dile getirdi.

Ünlü oyuncu, “Sakalsız halini pek sevemedim” diyerek samimi bir itirafta bulundu. Alişan ise bu yoruma katılarak, “Uzun yıllar sonra böyle bir değişiklik yaptım ama açıkçası ben de kendime tam alışamadım” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, bu sürpriz değişimi daha önce sosyal medya hesabından da esprili bir şekilde duyurmuştu. Yeni imajını paylaşan Alişan, takipçilerine “Fotoğraftaki şarkıcı kim?” sorusunu yönelterek eğlenceli bir anket hazırladı. Ankette yer alan seçenekler arasında kendi adıyla birlikte Mahmut Tuncer, Ferhat ve Elvis Büyükburç gibi isimler bulunuyordu.

Özellikle bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisine yapılan gönderme, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Yıllardır sakallı imajıyla tanınan Alişan’ın sinekkaydı hali, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı.