Roka otu, bilimsel adıyla Eruca sativa veya Eruca vesicaria olarak bilinen, turpgiller familyasına ait bir bitkidir. Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak yetişen bu otsu sebze, yeşil etli yaprakları, hafif tüylü sapları ve genellikle 30 ila 40 santimetre boya ulaşan yapısıyla tanınır. Keskin, hafif acı ve baharatlı bir tada sahip olan roka, Roma İmparatorluğu döneminden beri mutfaklarda ve şifalı bitki olarak kullanılmaktadır. Dört mevsim ekilebilen ve yaklaşık 40 gün içinde hasat edilebilen roka, tohumundan hardal benzeri ürünler elde edilebilen çok yönlü bir yeşilliktir. Günümüzde salataların, mezelerin ve sandviçlerin vazgeçilmez malzemesi haline gelmiştir.

ROKA OTU ALIRKEN NEYE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Taze ve kaliteli roka seçmek, hem lezzet hem de sağlık açısından büyük önem taşır. Pazarda veya markette roka alırken öncelikle yaprakların canlı yeşil renkte olmasına, solmuş veya sararmış kısımlar içermemesine özen gösterin. Yapraklar diri, kırılgan ve gevrek olmalı; yumuşak veya bayat görünenler tercih edilmemelidir. Kokusunun keskin ve ferah olması tazeliğin işaretidir. Çok büyük yapraklı rokalar genellikle daha acı olurken, küçük ve orta boy yapraklar daha yumuşak tat verir. Organik veya güvenilir kaynaklardan alınan roka, pestisit kalıntısı riskini azaltır. Paketli ürünlerde son kullanma tarihine ve ambalajın şişmemesine dikkat edin. Nemli ve serin ortamda saklanan roka daha uzun süre dayanır.

ROKAYI NASIL TEMİZLEMELİ?

Roka, toprakla temas ettiği için genellikle kum, toprak ve küçük böcek kalıntıları taşır. Temizlemenin en etkili yolu, geniş bir kap veya lavaboda soğuk su doldurup roka demetlerini içine koymaktır. Yaprakları nazikçe ovalayarak kirlerin suya çökmesini sağlayın. Birkaç kez suyu değiştirerek işlemi tekrarlayın. Daha hijyenik bir temizlik için son suda bir miktar sirke ekleyebilirsiniz; sirke doğal dezenfektan etkisi gösterir ve böcek yumurtalarını uzaklaştırır. Temizlenen rokayı salata kurutucuda veya temiz bir bez üzerinde süzerek kurulayın. Bu adım, yaprakların çıtır kalmasını ve salatada daha lezzetli olmasını sağlar. Temiz roka, çiğ tüketileceği için mutlaka iyice yıkanmalıdır.

ROKAYI YOĞURDUN İÇİNE KONARAK YENMELİ Mİ?

Roka, yoğurtla birlikte tüketildiğinde hem lezzet hem de sağlık açısından harika bir uyum sağlar. Yoğurtlu roka mezesi, özellikle Akdeniz mutfağında popülerdir. Rokanın keskin acılığını yoğurdun ferah ve yumuşak tadı dengeler, ortaya hafif baharatlı ve serinletici bir lezzet çıkar. Mısır, domates veya ceviz eklenerek zenginleştirilen yoğurtlu roka, meze olarak veya ana yemeklerin yanında garnitür şeklinde servis edilebilir. Yoğurt, rokadaki bazı bileşenlerin emilimini artırabilir ve sindirimi daha da kolaylaştırır. Ancak zorunluluk yoktur; roka sade salatalarda, peynirle, zeytinyağı ve limonla da mükemmel olur. Kişisel damak zevkine göre yoğurtlu veya yoğurtsuz tüketim tercih edilebilir.

ROKANIN FAYDALARI NELERDİR?

Roka, düşük kalorili olmasına rağmen inanılmaz besin değeriyle dikkat çeker. 100 gram roka yaklaşık 25 kalori içerirken bol miktarda A, C, K vitamini, folik asit, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum ve lif barındırır. Antioksidan ve glukozinolat bakımından zengin olan roka, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur. Kalp sağlığını korur, kan basıncını dengeler, kolesterolü düşürür. İdrar söktürücü etkisiyle ödem atar, yağ yakımını hızlandırır. Anti-kanser özellikler taşıyan bileşenleri sayesinde hücre hasarını önler. Hamilelikte folik asit kaynağı olarak bebek gelişimine katkı sağlar. Cilt sağlığını iyileştirir, karaciğeri temizler ve enerji verir.

ROKANIN ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Roka genellikle güvenli bir besindir ancak bazı durumlarda dikkatli tüketilmelidir. Aşırı miktarda yenmesi sindirim sorunlarına yol açabilir; gaz, şişkinlik, ishal veya mide rahatsızlığı görülebilir. Keskin tadı hassas midelerde tahrişe neden olabilir. Yüksek K vitamini içeriği nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullananlar doktora danışmalıdır. Böbrek taşı riski taşıyan kişilerde oksalat içeriği nedeniyle sınırlı tüketim önerilir. Nadiren alerjik reaksiyonlar oluşabilir; kaşıntı, kızarıklık gibi belirtiler varsa bırakılmalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde ölçülü tüketim faydalıdır ancak aşırıya kaçmamak gerekir. Dengeli beslenmede roka büyük ölçüde fayda sağlar, zararları genellikle aşırı tüketimden kaynaklanır.