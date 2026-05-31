A Milli Futbol Takımı ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya’da teknik direktör Goce Sedloski ve futbolcu Ezgjan Alioski açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Alioski’nin Türkiye sözleri dikkat çekti.

'DÜNYA KUPASI’NI TÜRKİYE TARAFTARI OLARAK İZLEYECEĞİM'

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Alioski, Türkiye’ye yeniden gelmenin kendisi için özel olduğunu belirtti.

Türkiye’yi yakından takip ettiğini ifade eden deneyimli futbolcu, “Türkiye karşısında elimizden geleni yaparak en iyi mücadelemizi vereceğiz. Türkiye çok güçlü bir takım. Türkiye'yi ezelden beri takip ediyorum. Burada oynadığım için ailem ve arkadaşlarım var. Dünya Kupası'nı bir Türkiye taraftarı olarak takip edeceğim.” dedi.

SEDLOSKİ’DEN MİLLİ TAKIMA ÖVGÜ

Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Goce Sedloski de A Milli Takım’ın kalitesine dikkat çekti.

Yeni bir takım kurma sürecinde olduklarını belirten Sedloski, “Kısa sürede bunu başarmak zor ama oyuncularımızdan son derece memnunum. Yarın sahada iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ'

Türkiye’nin önemli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Sedloski, “Değerli bir takımla karşılaşacağız. Türkiye çok güçlü bir takım. Birçok büyük takımda oynayan kaliteli oyuncuları var. Türkiye’ye 2026 Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.