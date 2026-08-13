Beşiktaş'ın Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmasının ardından siyah beyazlı kulübün basketbol takımını çalıştıran Sırp Başantrenör Dusan Alimpijevic'e bu transfer soruldu.

VLAHOVIC SORUSUNA YANIT VERDİ

Sırbistan Milli Takımı'nın basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alimpijevic, Vlahovic sorusu üzerine "Şu an Sırbistan basın toplantısındayken kulüp hakkında konuşmak çok doğru olmaz." dedi ve kısaca, "Ona tezahüratı öğrettim. Artık onlar için gerisi daha kolay olacak." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİNDE DEVREYE GİRDİ

Dusan Alimpijevic'in Vlahovic'in transferinde Sırp golcüyü ikna etme konusunda devreye girdiği ve yaptığı görüşmelerde hem İstanbul hem de Beşiktaş ile ilgili olumlu referanslarda bulunarak sürece katkı verdiği de belirtiliyor.