Beşiktaş GAİN’de başarılı bir sezon geçiren Dusan Alimpijevic’in geleceği merak konusu oldu.

Siyah beyazlı ekibi EuroCup finaline taşıyan ve Basketbol Süper Ligi normal sezonunu ikinci sırada tamamlayan Sırp çalıştırıcıya Avrupa’dan yoğun ilgi olduğu açıklandı.

'ALIMPİJEVİC’E YOĞUN İLGİ VAR'

Dusan Alimpijevic’in menajeri Misko Raznatovic, Mozzart Sport’a yaptığı açıklamada başarılı antrenör hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Raznatovic, “Dusan Alimpijevic bir kez daha müthiş bir sezon geçiriyor. EuroCup zaferi gelmedi ama Beşiktaş bu yıl birden fazla final oynadı.” dedi.

'BEŞİKTAŞ, EFES’TEN DAHA ÇOK FİNAL OYNADI'

Sırp menajer, Alimpijevic’in göreve gelişinden sonra Beşiktaş’ın önemli bir çıkış yakaladığını söyledi.

Raznatovic, “Alimpijevic geldiğinden beri Beşiktaş, Anadolu Efes’ten daha fazla final oynadı. Bu inanılmaz bir başarı.” ifadelerini kullandı.

EUROLEAGUE DETAYI

Tecrübeli menajer, Beşiktaş’ın gelecek sezon EuroLeague’de yer almasının tüm dengeleri değiştirebileceğini belirtti.

Raznatovic, “Beşiktaş gelecek yıl EuroLeague’de olursa her şey değişir. O zaman diğer seçenekler de ortadan kalkabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

'EN AZ ENDİŞE DUYDUĞUM İSİMLERDEN BİRİ'

Alimpijevic’in geleceği hakkında şu an için net bir karar olmadığını söyleyen Raznatovic, başarılı çalıştırıcı için olumlu yorumların arttığını vurguladı.

Sırp menajer, “Şu an geleceği hakkında en az endişe duyduğum danışanlarımdan biri o.” diyerek sözlerini tamamladı.