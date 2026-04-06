Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 92-86 mağlup olan Karşıyaka'da başantrenör Ahmet Kandemir maç sonu yaptığı açıklamalarla Dusan Alimpijevic'i hedef aldı.

AHMET KANDEMİR: 'BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜ YÖNETENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR'

Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Ahmet Kandemir yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Özellikle Dusan Alimpijevic için şunu söylemek istiyorum; yani meslektaşımız ama burası Hakkı Yeten'lerin, Süleyman Seba'ların, hatta üzerimde Beşiktaş forması varken hakeme yalan söyleyemem diyen Vedat Okyar'ların kulübü.

O yüzden yani burada sadece hakemlerin üzerine baskı yaparak, seyirciyi tahrik ederek, faul üstüne faul birisine çaldırıp birisine çaldırmayarak, bunun sorun olduğunu düşünüyorum. Bence şu anda Beşiktaş Kulübünü yönetenlerin; Süleyman Seba, Hakkı Yeten ve Vedat Okyar hatrına dikkat etmesi gerekiyor."