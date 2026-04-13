Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, EuroCup’taki başarılı performansının karşılığını aldı. Sırp çalıştırıcı, organizasyonda yılın koçu seçildi.

FİNAL BAŞARISI ÖDÜL GETİRDİ

Beşiktaş GAİN’i EuroCup’ta finale taşıyan Dusan Alimpijevic, sezon boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa’daki yükselişi, bu ödülle taçlandı.

İKİNCİ KEZ ZİRVEDE

Alimpijevic, EuroCup’ta yılın koçu ödülünü kariyerinde ikinci kez kazandı. Daha önce 2021-2022 sezonunda Frutti Extra Bursaspor ile aynı başarıya ulaşan deneyimli çalıştırıcı, Avrupa basketbolundaki istikrarını bir kez daha kanıtladı.

BEŞİKTAŞ’TA YENİ BİR SAYFA

Beşiktaş GAİN ile yakaladığı uyum ve oyun kimliğiyle dikkat çeken Alimpijevic, kulüp tarihinde Avrupa’da önemli bir sayfa açtı.