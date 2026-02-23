Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko'ya 91-74 mağlup olan Beşiktaş GAİN'de Başantrenörü Dusan Alimpijevic maç sonu canlı yayında hakem kararlarına isyan etti.

ALIMPIJEVIC: 'FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM AMA BIRAKIN OYNAYALIM!'

Alimpijevic final maçı sonrası şunları söyledi:

"Kendimi berbat hissediyorum. Bakın, her şeyden önce Fenerbahçe EuroLeague’in lideri. Harika bir antrenöre sahip, harika bir takım olduklarını biliyoruz. Onlar son EuroLeague şampiyonu, bunu hepimiz biliyoruz ve buna çok saygı duyuyoruz.

Ama arkadaşlar bunu artık kabul edemem. Herkes şöyle diyecek: "Koç, fark 17 sayıydı." Biliyorum, fark 17. Peki sorun ne? İlk yarıda 6 serbest atış kullandık. İkinci yarıda 8 serbest atış kullandık. Onlar ise 30 küsur serbest atış kullandı.

Oyuncum Dotson üçüncü faulünü alıyor, oyun dışı kalıyor. Jonah üçüncü faulünü alıyor... Kiminle oynayacağız? Şimdi "Neden bahsediyor bu, fark 17" diyecekler. Evet, 17 sayı. Onlar daha iyi bir takım, kendilerini tebrik ediyorum ama bırakın oynayalım! Türkiye Ligi'nde antrenörlük yapmama gerek yok, oturup maçları izleyebilirim. Bunu kim bilir kaçıncı kez söylüyorum.