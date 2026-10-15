EuroLeague'de sezonun ikinci çift maç haftası devam ederken Beşiktaş, 6. hafta mücadelesinde 16 Ekim Cuma günü sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.

Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup olan siyah-beyazlılar, Alman temsilcisi karşısında yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Kritik karşılaşma öncesinde Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve takım kaptanı Conor Morgan açıklamalarda bulundu.

'NET BİR SAHA AVANTAJINA SAHİP DEĞİLİZ'

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, yoğun maç takvimi nedeniyle Bayern Münih karşısında bekledikleri ölçüde bir saha avantajına sahip olmadıklarını belirtti.

Alman ekibinin dört gündür İstanbul'da bulunduğuna dikkat çeken Sırp çalıştırıcı, taraftarlardan ekstra destek istedi.

Alimpijevic şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki bu çift maç haftasında net bir saha avantajına sahip değiliz. Biz Bulgaristan deplasmanından yeni döndük, Bayern Münih ise dört gündür İstanbul’da. Bu nedenle taraftarımızdan biraz daha ekstra destek bekliyoruz. Bayern’e karşı çok iyi bir performans sergileyebilmek adına taraftarımıza ihtiyacımız var. Öte yandan oyuncularımız da bu maçın öneminin farkında. Maça doğru bir yaklaşımla çıkacağımızı ve Bayern karşısında iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum."

CONOR MORGAN: 'YENİDEN AYAĞA KALKMAK İSTİYORUZ'

Beşiktaş kaptanı Conor Morgan ise Hapoel Tel Aviv karşısında alınan mağlubiyetin ardından Bayern Münih maçını bir toparlanma fırsatı olarak gördüklerini ifade etti.

Üst üste oynanan deplasman karşılaşmalarının ardından yeniden taraftarlarının önüne çıkacak olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Morgan ise şöyle konuştu:

"Sofya’da aldığımız mağlubiyetin ardından yeniden ayağa kalkmak istiyoruz. Bayern Münih gibi iyi bir takımı sahamızda ağırlamak, her zaman zorlu bir mücadele anlamına geliyor. Kendimize odaklanmak ve sezon boyunca elde ettiğimiz sonuçların üzerine koymaya devam etmek istiyoruz. Ayrıca EuroLeague ve Türkiye Ligi’nde üst üste üç deplasman maçı oynadıktan sonra yeniden evimize dönmek çok heyecan verici. Taraftarımızın yarın bize muazzam bir destek vereceğine ve sahada ekstra güç sağlayacağına inanıyorum."

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki EuroLeague 6. hafta karşılaşması, 16 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

EuroLeague'de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Bayern Münih'i yenerek çift maç haftasını galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor.