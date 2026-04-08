EuroLeague’in 36. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Sırp ekibi Partizan ile karşı karşıya geldi.

ALIMPIJEVIC MAÇI KENARDAN TAKİP EDİYOR

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 20.30’da başlayan maçı tribünde takip edenler arasında Beşiktaş Gain Başantrenörü Dusan Alimpijevic objektiflere yakalandı.

SIRP MİLLİ TAKIMI GÖREVİ

Beşiktaş ile birlikte aynı zamansa Sırbistan Milli Takımı’nın da koçluğunu yapan Alimpijevic bu sebeple maçta Partizan kadrosunda yer alan Sırp oyuncuları mercek altına aldı.