Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve Akdeniz’de uluslararası sularda İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistler Türkiye’ye getirildi.

Girit’ten hareket eden Türk Hava Yolları’na ait özel seferle İstanbul’a ulaşan uçakta, 18’i Türk vatandaşı olmak üzere farklı ülkelerden toplam 59 kişi bulundu. “TK 6934” sefer sayılı uçak, saat 21.45’te İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Aktivistler, havalimanındaki VIP salonunda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Karşılama sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında sağlık kontrolleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülmeleri bekleniyor.